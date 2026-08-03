Ontroerend: Milan Bral, de overleden neef van Vanmarcke, krijgt emotioneel eerbetoon van beste vriend

Sinds april moeten we Milan Bral missen. Het neefje van voormalig profrenner Sep Vanmarcke overleed op een erg tragische wijze na een aanrijding op training dit voorjaar. Zijn beste vriend draagt hem nog altijd diep in zijn hart.

De 20-jarige Victor Vaneeckhoutte rijdt bij Lotto-Groupe Wanty, de opleidingsploeg van Lotto-Intermarché. De goede vriend van Milan Bral kwam afgelopen zondag aan de start van de Hel van het Heuvelland, een nationale koers in Nederland. Vaneeckhoutte soleerde naar de overwinning met een voorsprong van 35 seconden op de eerste achtervolger.

Op de site van Lotto-Intermarché blijkt dat het een overwinning is met emotionele waarde voor Vaneeckhoutte. "Voor mij betekent dit heel veel na een moeilijke periode door het verliezen van mijn beste vriend Milan Bral. Deze overwinning is dan ook een eerbetoon aan hem", reageert Vaneeckhoutte. Dat is een heel mooi gebaar van hem.

Vaneeckhoutte draagt zege op aan Milan Bral

Het is voor Vaneeckhoutte zijn tweede overwinning van het jaar, nadat hij ook al de beste was in La Monts et Châteaux Classic. Hij is bezig aan zijn derde seizoen bij Lotto. Zijn zege in Nederland is natuurlijk wel heel speciaal. Net omdat hij die opdraagt aan Milan Bral, die op zijn 21ste stierf als gevolg van die aanrijding in Ronse.

Tijdens de afgelopen Tour de France sprak Sep Vanmarcke ook over zijn neef in Vive le Vélo. Hoewel hij er emotioneel van werd, drong Vanmarcke er zelf op aan om over Bral te spreken. Vanmarcke vindt het belangrijk om het over hem te blijven hebben. Voor de ex-renner is het een manier om zijn neef dicht bij zich te kunnen houden.

Nagedachtenis van overleden Bral wordt geëerd



Vrienden en familieleden maken er duidelijk een punt van om de nagedachtenis van Bral eer te betuigen. Bral was ook zelf een jong wielertalent. Met een plechtigheid in Kortrijk werd begin mei afscheid genomen van de jongeman uit Anzegem. Met Tom Van Damme was de voorzitter van de Belgische wielerbond aanwezig.