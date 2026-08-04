Naast de fiets “Nooit in dank afgenomen”: Vrouwlief Daphne onthult het grote ‘probleem’ van Jan Bakelants

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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“Nooit in dank afgenomen”: Vrouwlief Daphne onthult het grote ‘probleem’ van Jan Bakelants
Foto: © photonews
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Jan Bakelants is vandaag een gewaardeerd wieleranalist, maar volgens zijn vrouw Daphne Hofmans zat precies die uitgesproken persoonlijkheid hem vroeger vaak in de weg. Zijn vernieuwende ideeën werden hem nooit in dank afgenomen.

Einde van de carrière bracht rust

Jan Bakelants bouwde een mooie carrière uit als profrenner, met onder meer een ritzege en de gele trui in de Tour de France. Toch kwam het afscheid van het profpeloton voor zijn gezin op het juiste moment.

"De dag dat hij stopte, was voor mij een enorme opluchting: het was écht genoeg geweest", vertelt zijn vrouw Daphne Hofmans in HUMO. Vooral de voortdurende onzekerheid over selecties en contracten begon zwaar door te wegen. "Die martelgang wilde ik niet meer", klinkt het. Volgens Hofmans wordt vaak vergeten dat slechts een kleine groep renners financieel volledig zorgeloos kan leven van de sport.

Wielrennen blijft zijn identiteit

Hoewel Bakelants zijn fiets als prof aan de haak hing, voelt hij zich nog altijd in hart en nieren wielrenner. Dat verraste zijn vrouw aanvankelijk, maar de overgang naar een nieuw leven verliep uiteindelijk vlotter dan verwacht.

"Jan ís nog renner: het is zijn identiteit", zegt Hofmans. Ze vreesde dat het wegvallen van de koers een leegte zou creëren, maar ziet vandaag net het tegenovergestelde. "Jan is nu gelukkiger dan toen hij koerste."

Zijn overstap naar het analistenwerk bleek dan ook een schot in de roos. Tijdens de Tour de France groeide Bakelants uit tot een vaste waarde dankzij zijn scherpe analyses en uitgesproken mening.

Zijn eerlijkheid werd vroeger niet gewaardeerd

Volgens Hofmans schuilt daarin ook een opvallende paradox. De eigenschap die hem vandaag zo populair maakt, werkte tijdens zijn actieve carrière vaak in zijn nadeel."Jan zegt altijd wat hij denkt en geeft graag zijn mening", vertelt ze. "In een sport die veel te lang was blijven stilstaan, werden zijn vernieuwende ideeën hem nooit in dank afgenomen." Volgens haar had Bakelants misschien nog meer uit zijn loopbaan kunnen halen als hij zich diplomatieker had opgesteld.

Nu is die directheid zijn grootste troef

Ironisch genoeg blijkt precies die rechtlijnigheid vandaag zijn grootste sterkte. Waar zijn uitgesproken karakter vroeger weerstand opriep binnen het peloton, wordt hij nu geprezen om zijn heldere analyses en ongefilterde commentaar.

De ex-renner lijkt daarmee een tweede carrière te hebben gevonden waarin hij volledig zichzelf kan zijn. Zijn eerlijke mening, die vroeger soms op kritiek botste, is vandaag precies wat kijkers en wielerliefhebbers weten te appreciëren.

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