🎥 Quinten Hermans bemachtigt na duel met Aerts nog podiumplaats: "Ik weet niet of Toon nog iets aan de hand had"

De renner die naast Tom Pidcock en Mathieu van der Poel in Overijse op het podium mocht plaatsnemen, was Quinten Hermans. Nochtans kwam zijn derde plek nog in het gevaar door de terugkeer van Toon Aerts. Hermans bleef zijn ploegmaat uiteindelijk wel voor.

Even zag Quinten Hermans de winnaar van de Hotondcross zelfs afstand nemen. "In het midden van de cross had ik een redelijk zwak momentje. Toen moest ik Toon meteen laten gaan. Ik bekwam een beetje en daarna ging ik opnieuw mijn tempo rijden. Ik kwam er terug door, gelukkig."

Vervolgens deed Hermans het duel in zijn voordeel kantelen. "Ik weet niet of Toon nog iets aan de hand had. Het was zo weinig mogelijk foutjes maken en proberen kracht te zetten op de juiste momenten. Dat is mij wel redelijk goed gelukt."

ZWAAR WEEKEND

Met eerst Ronse en nadien Overijse was dit wel één van de zwaardere veldritweekends. "Je merkte het wel als je een beetje vermoeid werd. Op sommige stroken verloor je snelheid. Het was de bedoeling om hier een zo rap mogelijk parcours af te werken."

Bekijk hieronder het volledige interview met Quinten Hermans.