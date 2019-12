Wuyts: "Niet eerlijk om Pidpock te vergelijken met Van der Poel"

Tom Pidpock kent tot dusver een teleurstellend seizoen. Maar in Overijse werd hij knap tweede.

Michel Wuyts reageerde bij Sporza op de prestatie van de Brit: "Hij ging meteen mee op een parcours op zijn maat. Maar vooral overleefde hij en hield hij de tweede plaats vast. Het was eindelijk wat ik van hem verwacht."

"Hij heeft ontgetwijfeld een prijs betaald voor die val in de Ronde van de Toekomst, waar hij zijn half aangezicht van elkaar viel en aan zijn tanden moest geopereerd worden. Dat heeft lang nagezinderd.”

“Hij is toch nog gaan meedoen aan het WK, met een derde plaats als resultaat. Als je dan heel snel overstapt naar de cross, kan het niet anders dan dat de resultaten niet zijn zoals je mag verwachten. Nu is dat tandengedoe weer op een rijtje gezet, hij is weer geopereerd en hij presteert weer."

"Het is ook niet eerlijk om Pidcock te vergelijken met Van der Poel. Hij heeft nog vier jaar te goed."