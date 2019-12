Giro lijkt nu al één van dé wielerevents van 2020 te worden met dank aan Spelen

In 2019 was de Ronde van Italië al een boeiend schouwspel met de eerste vier renners die binnen de drie minuten van mekaar eindigden en een onverwachte winnaar. Alles wijst erop dat de editie van 2020 helemaal eentje wordt om van te smullen.

Er zijn immers heel wat klinkende namen die ofwel al laten weten hebben dat ze de Ronde van Italië zeker zullen rijden, of voor een Giro-deelname op zijn minst stevig in aanmerking komen. De verwachting is dus dat de organisatie zal kunnen pronken met een schitterend deelnemersveld en daar zitten de Olympische Spelen voor heel wat tussen.

Aangezien de Spelen zo dicht bij de Tour liggen en voor heel wat renners een hoofddoel zijn in 2020, is het niet evident om reeds voluit te gaan tijdens de Ronde van Frankrijk. Ofwel rijden ze die met enigszins andere ambities ofwel komen ze daar niet aan de start. In beide gevallen is de Giro een zeer aanlokkelijk alternatief.

NIBALI DOET OP 35STE GOOI NAAR NOG EEN PODIUM

Eén van de meest klinkende namen in het deelnemersveld zal ongetwijfeld Vincenzo Nibali zijn. Renners die de drie grote ronden wisten te winnen, zijn in het huidige peloton op één hand te tellen. Vorig jaar bewees de Haai van Messina nog altijd mee te kunnen doen voor een podiumplaats en zelfs de zege. Op zijn 35ste gaat hij nog eens een poging wagen.

Nadat Romain Bardet er vorig jaar in het klassement doorzakte in de Tour, besloot hij het geweer van schouder te veranderen en in 2020 naar de Giro te trekken. Hoewel het de laatste twee jaar wat minder was, blijft Bardet nog altijd een renner die in de Tour tweemaal het podium haalde. Hij moet dus de Giro ook wat kleur kunnen geven.

FUGLSANG ZEKER KOPMAN

Jakub Fuglsang is één van die mannen voor wie het met het oog op de Spelen wikken en wegen is. De man die zo'n sterk 2019 afwerkte, gaat de Tour rijden in steun van Miguel Angel Lopez. De Deen zal dus wel het kopmanschap bij Astana voor zijn rekening zal nemen in de Giro. Bij UAE hebben ze dan weer laten weten Formolo en Ulissi uit te spelen, wat het Italiaanse publiek evenzeer zal plezieren.

Dan is het nog afwachten wat de twee sterkste teams voor de grote ronden gaan doen. Bij Ineos hebben ze een resem kopmannen beschikbaar die ze zullen moeten verdelen over de grote ronden. De kans lijkt aanzienlijk dat nieuwkomer Carapaz zijn titel zal verdedigen in Italië. Ook Tourwinnaar Bernal heeft een band met het land. Hem aan de start krijgen, zou al helemaal een vette prijs zijn voor de organisatie.

START JUMBO-VISMA MET DUMOULIN?

Ook kopmannen genoeg bij Jumbo-Visma. Mogelijk speelt bij de Nederlandse formatie het parcours een bepalende rol. De tijdritkilometers in de Tour zijn beperkt, terwijl er in de Giro drie tijdritten zijn. Het zou dus logisch zijn als Dumoulin in Italië start. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat daar dan nog een grote naam als Roglic naast komt te staan, al weet je nooit. In elk geval oogt de Giro nu al veelbelovend.