Jasper Philipsen gaat na Tourdebuut al zeker andere grote ronde rijden in 2020

Bij UAE zijn ze zeker niet bevreesd om de jonge Jasper Philipsen nu al in te zetten in de grote ronden. In 2019 verscheen de sprinter verrassend aan de start van de Tour. In 2020 wacht zijn debuut in een andere grote ronde.

UAE heeft in grote lijnen de rolverdeling van de grote namen uit de ploeg in de grote ronden al bekendgemaakt. Bij Tuttobiciweb wordt alles nog eens netjes uitgelijnd. Formolo, Kristoff en Ulissi trekken naar de Giro. Pogacar, Aru en Gaviria worden uitgespeeld in de Tour.

AAN DE ZIJDE VAN DE LA CRUZ EN FORMOLO

Eén sprinter in elke grote ronde: dat lijkt de gedachte van de ploeg te zijn. Want waar Kristoff zijn kans gaat in de Giro en Gaviria in de Tour, zal Jasper Philipsen zijn debuut maken in de Ronde van Spanje. Ook David De La Cruz en Davide Formolo zullen daar zeker de UAE-kleuren verdedigen.

Er ligt na een druk 2019 dus alweer een volgende grote uitdaging op Philipsen te wachten. Begin dit jaar behaalde de Belgische spurter een zege op WorldTour-niveau door een etappe te winnen in de Tour Down Under.