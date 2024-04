Eli Iserbyt heeft duidelijke mening over schrappen van Amerikaanse manches in de Wereldbeker

De kalender van de Wereldbeker gaat de komend seizoen op de schop. Zo verdwijnt de Amerikaanse manche van de kalender.

In het seizoen 2015-2016 trok de Wereldbeker veldrijden voor het eerst naar de Verenigde Staten. Wout van Aert won toen in Las Vegas en in de jaren nadien stond er minstens ieder seizoen een manche in de VS op het programma.

In 2021-2022 stonden er zelfs drie manches in de VS op het programma, maar ieder jaar verdween er een manche. Volgend seizoen trekt de Wereldbeker dus niet meer naar de VS. Eli Iserbyt vindt dat een goede zaak.

Iserbyt over nieuwe Wereldbeker

Doordat er vorig seizoen maar één manche meer over bleef in de VS vond Iserbyt het niet meer de moeite, bij meerdere manches wel. "Maar voor één cross was het sowieso een beetje te zot om die oversteek te maken", zegt hij bij Wielerflits.

De Wereldbeker start volgend seizoen ook maar eind november, waardoor de oversteek naar de VS al helemaal niet meer mogelijk was. De cross wordt zo wat minder internationaal en vooral een Belgisch-Nederlands verhaal.

"Misschien is bij Flanders Classics het besef gekomen dat de cross gewoon echt een verhaal Nederland-België is. Daar ligt de oorsprong van de cross ook", stelt Iserbyt nog.