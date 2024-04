Tim Merlier gaat de strijd aan met Tadej Pogacar: "Maar als hij zo verder doet..."

Tim Merlier is bezig aan een uitstekend seizoen, hij mocht al zeven keer zegevieren. Daarmee is hij samen met nog drie andere renners de zegekoning van dit seizoen.

Twee ritten in de AlUla Tour, drie ritten in de UAE Tour, Nokere Koerse en de Scheldeprijs. Dat zijn voorlopig de zeges van Tim Merlier in 2024. Daarmee zorgde hij voor zeven van de dertien zeges van Soudal Quick-Step dit jaar.

Met Mads Pedersen, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zijn er op dit moment nog drie renners met zeven zeges achter hun naam in 2024. Droomt Merlier ervan om net als Philipsen zegekoning te worden?

Merlier ziet Pogacar veel winnen in de Giro

Dat wordt moeilijk en Merlier ziet vooral Tadej Pogacar als zijn grootste concurrent. Hij klokte vorig jaar af op 17 zeges. De Sloveen zit op dit moment ook al aan zeven zeges op tien koersdagen, Merlier zit dit seizoen al aan 25 koersdagen.

"Als hij zo verder doet, wordt dat een moeilijke zaak. In de Giro zal hij er ook wel vier of vijf winnen", zegt Merlier bij Het Nieuwsblad. "Dan moet ik al hetzelfde doen om gelijke tred te houden", lachte de sprinter.

Voor Merlier gaat voor minstens één ritzege in de Giro, daarna denkt hij pas aan een volgende. Dan komt Merlier ook al in aanmerking voor de puntentrui. Tenzij Pogacar met zijn vier of vijf ritzeges roet in het eten gooit.