Mathieu van der Poel ligt er niet wakker van: "Sorry, maar dan kun je het niet serieus nemen"

Mathieu van der Poel won in 2023 twee monumenten en de wereldtitel. Toch werd hij niet beloond met de prijs van beste wielrenner.

In 2023 won Mathieu van der Poel voor het eerst in zijn carrière Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK op de weg. Daarnaast pakte hij een ritzege en de eindzege in de Ronde van België en ook de Super 8 Classic.

Vooral die eerste drie overwinningen sprongen er uit, maar toch werd Van der Poel niet beloond met de Vélo d'Or. Die ging naar Tourwinnaar Jonas Vingegaard, die ook de Ronde van het Baskenland en de Dauphiné won. De Deen werd ook tweede in de Vuelta.

Van der Poel ligt niet wakker van Vélo d'Or

Onder meer Philippe Gilbert vond dat Van der Poel de Vélo d'Or had verdiend. Wat denkt Van der Poel daar zelf van? "Goh ja, als ik de Vélo d'Or na zo'n jaar niet krijg, dan zal ik hem nooit krijgen", zei Van der Poel bij Bahamontes.

"Want beter doen dan in 2023 is voor een renner als ik quasi onmogelijk." Dit jaar won Van der Poel al opnieuw twee monumenten, een nieuwe wereldtitel wordt door het zware parcours moeilijk. Toch denkt Van der Poel niet dat hij dit jaar zal winnen.

"Jammer, maar ik lig niet wakker van een prijs meer of minder. En weet je, ik heb een paar stemformulieren van journalisten gezien waarop Pogacar niet eens in de punten viel. Sorry, maar dan kan je zo'n verkiezing niet serieus nemen."