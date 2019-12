Bahrain-Merida kiest voor Mikel Landa als kopman in de Tour, Wout Poels krijgt een vrije rol

Bahrain-Merida zag in de transferperiode Vincenzo Nibali vertrekken en de formatie ging op zoek naar vervanging. De Spaanse klimmer Mikel Landa en de Nederlander Wout Poels kwamen uiteindelijk het team versterken.

Wout Poels had het in een gesprek met Wielerflits over zijn doelen in 2020: "We hebben Mikel Landa bij de ploeg gehaald en ik ga gewoon een vrije rol hebben", vertelde hij. "De start is bijzonder zwaar waardoor je meteen zal zien wie klaar is en wie niet. Ik kijk ernaar uit. Een vrije rol heb ik ook het liefste."

Poels zal zijn seizoen beginnen in de Ronde van Valencia en via Tirreno-Adriatico toewerken naar de Ardennenklassiekers. Nadien richt hij zich dus net zoals de Baskische klimmer Mikel Landa op de Ronde van Frankrijk.