Alejandro Valverde weet van geen ophouden en heeft nog ferme doelen voor 2020

Alejandro Valverde is ondertussen 39 jaar jong, maar ook in 2020 wil hij nog steeds volop zijn kansen gaan her en der.

Valverde zal ook in 2020 een druk programma afwerken. Zo staat er zowel de Tour de France als de Vuelta op het programma. Tour, Vuelta en Tokio Of hij de Tour de France zal uitrijden? Dat zal nog moeten blijken. De Vuelta zal sowieso een doel worden voor Valverde. De ervaren Spanjaard werd vorig jaar nog tweede in de Ronde van Spanje en mikt verder ook op de Olympische Spelen in Tokio.