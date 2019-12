Is De Gendt de volgende die contract verlengt bij Lotto Soudal?

Lotto Soudal verlengde woensdag de contracten van Caleb Ewan en twee belangrijke wagons in zijn spinttrein: Jasper De Buyst en Roger Kluge. Is Thomas De Gendt de volgende die aan de beurt is?

Het contract tussen De Gendt en Lotto Soudal loopt eind 2020 af, maar ‘de beste aanvaller uit het peloton’ maakt zich nog niet al te veel zorgen. “Ik wil heus niet het onderste uit de kan halen”, vertelde hij tegenover Het Laatste Nieuws. “De ploeg weet wat ze aan mij heeft. Ik verwacht dat we er heel snel uit geraken.” De Gendt rijdt sinds 2015 voor Lotto Soudal. In 2014 reed hij al voor Omega Pharma Quick-Step. Voordien reed hij drie jaar rond in het shirt van Vacansoleil – DCM.