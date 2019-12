Ploeg Van Avermaet gaat nieuwe samenwerking aan om renners beter op te volgen

De ploeg van Greg Van Avermaet kende geen gemakkelijk eerste jaar en wil in 2020 beter doen. Het beter omringen van onze landgenoot is een eerste belangrijke stap. Maar CCC zit ook voorts niet stil. Een systeem om de prestaties van de renners beter te analyseren wordt tot stand gebracht.

Dat moet gebeuren door de samenwerking met INSCYD, een nieuwe partner van de Poolse wielerformatie. CCC heeft laten weten dat het definitief in zee gaat met INSCYD, dat gekend is vanwege zijn software voor performance analysis.

Het is een akkoord dat voortvloeit uit een proefperiode van zes maanden, waarbij een beperkt aantal renners met deze software opgevolgd werd, en dat positieve effecten zou hebben opgeleverd. Voortaan zal het gebruikt worden om alle renners in de ploeg te begeleiden. Zo moet de ploegleiding door allerlei data nog beter geïnformeerd worden over het potentieel en de limieten van de renners.