Het Franse Total Direct Energie laat na Giro nu ook rittenkoers uit eigen land links liggen

Het Total Direct Energie van onder meer Niki Terpstra maakt enkele opvallende keuzes met het oog op 2020. Het zegde eerder al af voor de Ronde van Italië. Met de Dauphiné is er nu toch alweer een grote koers waar de ploeg voor past.

Total Direct Energie was in 2019 het team dat bovenaan eindigde in de rangschikking van de procontinentale ploegen en verwierf zo automatische wildcards voor alle WorldTour-wedstrijden. Het mag zo'n wildcard echter ook weigeren en maakt van dat recht ten volle gebruik.

WEL NAAR RONDE VAN ZWITSERLAND

Dat het niet meedoet aan de Giro, daar was de organisatie van de Ronde van Italië eigenlijk wel blij mee. Zo kwam er een extra wildcard vrij voor een Italiaanse ploeg. Mogelijk zal dat bij de Dauphiné toch anders liggen. De Franse formatie verkiest de Ronde van Zwitserland boven de Dauphiné.

"We zitten al met een drukke kalender", komt teammanager Jean René Bernaudeau met een verklaring op de site van de ploeg. "Gezien de enorm gevulde periode met de klassiekers, hebben we niet de middelen om renners naar de Dauphiné te sturen. Desondanks bevestigen we wel onze deelname aan de Ronde van Zwitserland."