Wout van Aert maakt zich weinig illusies over BK veldrijden

Op de persconferentie van Jumbo-Visma wilde iedereen weten hoe het gesteld is met Wout van Aert. Zijn comeback is nu dichtbij, al ligt de grootste focus toch wel op het wegseizoen. Van Aert tempert overigens de verwachtingen voor wat overblijft van het veldritseizoen.

"In het veld wil ik de basis leggen voor het voorjaar, dat krijgt voorrang. Daarom heb ik ook weinig ambities", klinkt het bij Sporza. "Maar zodra ik op de fiets kruip, wil ik wel het beste van mezelf geven. Dan komt de winnaar in mij naar boven", verduidelijkt Van Aert.

Het maximum geven dus en dan maar zien waar dat in resulteert. Al is het dus zo dat Van Aert niet verwacht meteen mee te doen voor de overwinning, ook niet in het BK. "Het is logisch dat ze aan mij denken voor het BK, maar ik weet zelf ook dat dat niet realistisch is."

GOED GESPREK MET BONDSCOACH OVER SPELEN

Wat het wegseizoen van 2020 betreft, blijkt nog eens hoezeer Van Aert verlangt naar een deelname aan de Olympische Spelen. "Ik heb een goed gesprek gehad met de bondscoach. Ik kan zowel in de tijdrit als in de wegrit iets doen. Ik ben zelfs bereid in de wegrit in de eerste uren mijn steentje bij te dragen."