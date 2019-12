Jan Bakelants, Andrey Amador, Domenico Pozzovivo,... Komt er nog een oplossing voor volgende renners?

Het is intussen eind december en nog steeds zijn enkele wielerprofs op zoek naar een nieuwe uitdaging. De meest bekende is Jan Bakelants die uit zijn contract loopt bij Team Sunweb, maar nog steeds geen nieuwe werkgever te pakken heeft.

Het laatste nieuws van Jan Bakelants kwam begin november. De 33-jarige klimmer had nog steeds geen nieuw team voor 2020 en dat lijkt nog steeds zo want er kwam nog geen officieel nieuws. De plaatsjes zijn intussen bijzonder schaars geworden en na een moeizaam 2019 lijkt een nieuwe kans in de WorldTour stilaan onwerkelijk.

Andrey Amador zal in 2020 zeker in de WorldTour koersen, maar het is nog de vraag bij welk team. De Costa Ricaan had een mondeling akkoord bij zijn huidige werkgever Team Movistar, maar na een aanbod van Team Ineos wou hij toch liever vertrekken. De klimmer hoopt dat Movistar hem toestaat om te vertrekken. Het is voorlopig wachten tot wanneer de UCI een uitspraak doet.

Rijpe klassementsman

Domenico Pozzovivo deed het in 2019 eigenlijk uitstekend. De pocket-klimmer reed een prima Ronde van Italië in dienst van Vincenzo Nibali en eindigde in de top 10 van de Ronde van Oman en de Ronde van Zwitserland. In augustus brak de klimmer zijn arm en been op training na een aanrijding en sindsdien kwam hij niet meer in actie. Het is dan ook de vraag wie de 37-jarige Italiaan nog een contract wil geven. Als Pozzovivo als renner actief blijft, lijkt dat bij een ProContinentale ploeg te zijn.

Verder zijn er nog zes WorldTour renners die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging:

Bernhard Eisel leek samen met Mark Cavendish naar Bahrain te trekken, maar uiteindelijk was er geen plek meer voor de ervaren Oostenrijker. De kans lijkt klein dat hij in 2020 nog in het peloton actief zal zijn. De Tsjechische klassementsman Leopold König maakte een vijftal jaar geleden indruk door onder meer top 10 te rijden in de Giro en in de Tour. Hij kende nadien heel wat knieproblemen en reed in 2019 geen enkele officiële wedstrijd meer. Verder zijn ook Valerio Agnoli, Alex Frame, Ian Boswell en Meiyin Wang nog op zoek. Een nieuw team uit de WorldTour zal er voor hen niet in zitten.