Rohan Dennis openhartig over breuk met Bahrein: "Ik belandde op een punt waar ik niet het volle pond gaf"

Rohan Dennis zal opgelucht zijn dat hij in 2020 bij Team Ineos terecht kan, want het einde bij Bahrein--Merida was er één in mineur. De Australiër gaat nu ploegmaat worden van Geraint Thomas. In diens podcast 'Watts Occuring' vertelt Dennis over de breuk met Bahrein.

"Het was gewoon niet goed voor mij om daar te zijn", concludeert de wereldkampioen tijdrijden. "Op het einde had ik het mentaal moeilijk. Het had effect op mijn leven thuis. Het werd steeds erger, ik moest dus beslissen wat het beste zou zijn voor mijn familie." Uiteindelijk lagen er verschillende dingen aan de oorzaak waarom het niet meer klikte met het team. Dennis beseft dat hij ook in eigen boezem moet kijken. "Er waren bepaalde zaken aan de hand achter de schermen, maar ik belandde op een punt waar ik niet totaal depressief was, maar ook niet het volle pond gaf." MENTALE STRIJD Na zijn opvallende opgave in de Tour hoorden we lange tijd niets meer van hem. Tot aan het WK. "Het was een beetje een mentale strijd. Ik las wellicht te veel van wat er on line werd geschreven. We waren akkoord om in alle stilte het op te lossen, maar enkele dingen lekten toch uit."