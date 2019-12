Niels Albert voorspelt uitslag van Van Aert in Loenhout en gelooft in diens kansen op BK

Zelf houdt Wout van Aert er geen rekening mee, maar Niels Albert sluit het zeker niet uit, de titel voor Van Aert op het BK veldrijden. Maar eerst maar die eerste cross afwerken in Loenhout. Albert ziet Van Aert zeker niet door de mand vallen.

Albert vindt het alvast een slimme keuze om daar opnieuw te beginnen. "Als ik hem was , had ik ook voor Loenhout gekozen. Dat is een van de gemakkelijkere crossen in de kerstperiode", analyseert Albert in zijn column in HLN. "En vooral: een cross waarin niet te veel moet worden gelopen. Ik ben zeker dat Wout meteen niveau gaat halen. Schrijf maar op: hij rijdt top 10."

Van Aert gaat dus wel weer zijn mannetje staan. "Wout is niet de man om in competitie te komen als hij de minimumnorm niet haalt. Van Aert die een mal figuur slaat: dat zou al te gek zijn. Ook als hij geen honderd proecent is, zijn er geen tien crossers beter dan hij. Een renner met zijn talent doet op 85 of 9 procent ook mee."

GESLOTEN BK IN VOORDEEL VAN AERT

Al zal het wellicht ook geen sprookje worden. "Winnen gaat hij natuurlijk niet doen. De toppers gaat hij nog niet bedreigen. Dat is misschien voor over een paar weken. Ik geloof in zijn kansen op het BK. Als het een gesloten cross wordt, waarin veel naar mekaar gekeken wordt. Wie dan met Van Aert de laatste ronde ingaat, heeft een probleem. Wout is een killer, die maakt zoiets af."