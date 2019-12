Ook voor paralympiërs de tijd van Warmathon en verkiezingen: "Dat is wel fantastisch" en "Gérard mooie winnaar"

Met het einde van het jaar in zicht vallen sporters in de prijzen in tal van verkiezingen en geven ze ook iets terug aan de gemeenschap. Dat is evenzeer het geval voor paralympiërs. Kris Bosmans geeft er zijn kijk op.

De paracyclist is nog volop aan het revalideren na zijn zware val in de Zesdaagse van Gent. Anders hadden ze hem misschien ook wel mogen verwachten op de Warmathon in Brussel, in het kader van de Warmste Week. "Dat had ik wel graag gedaan, maar ik kon er nu weinig gaan doen. Mijn rolstoel is nog een ouder, basic model."

MEER AANDACHT SINDS LONDEN

Het parcours is er wel zo uitgetekend dat het ook geschikt is voor mensen met een handicap. "Het is een groot evenement. Dat wordt in samenspraak gedaan met Peter Genyn. Het is wel fantastisch dat paralympiërs, naar mijn gevoel sinds de Spelen van 2012 in Londen, jaar na jaar steeds meer in de aandacht komen te staan."

VISUELE HANDICAP

De decembermaand is ook steeds de periode voor verkiezingen, zoals de paralympiër van het jaar. Die prijs ging naar rolstoeltenniser Joachim Gérard. "Ik vind Gérard een mooie winnaar. Je hebt ook twee wereldkampioenen met tafeltennisser Laurens Devos en Peter Genyn en met Gérard een winnaar van de Masters."

Ook Bosmans zou het dus moeilijk hebben met kiezen. "Laurens Devos is ondertussen drie jaar op rij wereldkampioen, Europees kampioen en Paralympisch kampioen. Toch iets uniek! Net als ik heeft Laurens geen opmerkelijke visuele handicap, beiden zijn we getroffen door een hersenletsel. Ik denk persoonlijk dat mensen met een amputatie of para-of tetraplegie een streepje voor hebben."