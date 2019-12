Pogacar tekent naast de Tour ook present in andere grote wedstrijden en komt ook naar België

Er zijn al een aantal grote namen van wie we nu al weten dat ze zeker niet de Tour zullen rijden. Wie dat met zekerheid wel zal doen, is Tadej Pogacar. Ook de rest van het programma van het Sloveense toptalent is al deels ingevuld en daar hoort ook een trip naar België bij.

In zijn eerste jaar bij de profs presteerde Pogacar al verbluffend sterk door onder andere de Ronde van Californië en de Ronde van de Algarve te winnen. Vriend en vijand helemaal verbazen deed hij in de Vuelta door drie zware bergritten te winnen en ook nog eens derde te eindigen in het algemeen klassement.

SCHITTEREN OP GROOTSTE PLATFORM

In 2020 zal Pogacar dus inzetten op een andere grote ronde. Dan wil hij schitteren op het grootste platform, de Tour. Ook de rest van zijn programma belooft de moeite te worden. Pogacar staat zeker aan de start in rittenkoersen als Parijs-Nice en de Dauphiné.

Wat het eendagswerk betreft, start hij ook in Milaan-Sanremo en... het Ardense drieluik. Ook in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zien we hem dus aan het werk. De 21-jarige renner trekt ook zeker naar de Olympische Spelen in Tokio.