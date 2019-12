Verpest ribbreuk de WB-ambities van Toon Aerts? "Het ziet er niet goed uit"

Met een gebroken rib een cross uitrijden, Toon Aerts deed het in Namen. Ondanks zijn sterke wedstrijd dook er al snel bezorgdheid op. Onderzoek wees uit: niet slechts een kneuzing, wel een breuk. Het is dan ook de vraag of Aerts op tweede kerstdag kan starten in Heusden-Zolder.

"Er is nog een beetje hoop. Maar we zijn zeer terughoudend: het ziet er niet goed uit", schetst ploegdokter Jan Mathieu de situatie in Het Laatste Nieuws. "Als de rib gaat verschuiven, kan dat zeer gevaarlijk zijn. In het slechtste geval kan de long geperforeerd worden."

Na een tegenvallend seizoensbegin is Aerts net volop op toerental gekomen en heeft hij de leidersplaats in de Wereldbeker overgenomen. Min of meer in elke resterende manche meedoen in de (sub)top, zou wellicht volstaan voor de eindzege, maar met die ribbreuk wordt het nu een ander verhaal.

BIJ TWIJFEL NIET STARTEN

"De veiligheid en gezondheid van Toon is onze eerste zorg", haalt dokter Mathieu terecht aan. "We gaan geen risico nemen. Als er twijfel is, laten we hem niet starten. Als je weet dat een gebroken rib al kan verschuiven door een hoestbui, dan begrijp je dat crossen niet ideaal is met dit soort blessure."

PIJN DE GROOTSTE BEZORGDHEID

Want als Aerts aan de start verschijnt in Heusden-Zolder, dan moet de pijn tijdens de wedstrijd ook wel enigszins te harden zijn. "De grootste bezorgdheid is de pijn. Ik vrees gewoon dat die niet te houden zal zijn."