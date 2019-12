Zwitserse belofte stelt eindzege Wereldbeker veilig in Heusden-Zolder

Thibau Nys was al zeker van de eindzege bij de junioren na de vierde manche en nu is ook de beslissing bij de beloften gevallen. Daar valt op dat er al meer sprake is van internationalisering. In Heusden-Zolder eindigde slechts één Belg bij de eerste vijf en geen enkele Nederlander.

Met Kevin Kuhn en Loris Rouiller mengden twee Zwitsers zich in de debatten. Zij kregen tegenstand van de Fransman Antoine Benoist en de Brit Thomas Mein. Niels Vandeputte trachtte in dit internationaal geweld de Belgische eer hoog te houden. Uiteindelijk viel Vandeputte nipt naast het podium. Kuhn, voor aanvang al leider in de Wereldbeker, was ook in Heusden-Zolder de sterkste. De laatste podiumplaats was voor zijn langenoot. Benoist wist zich tussen hen beide te positioneren op plek twee.