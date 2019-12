Sep Vanmarcke droomt van een grote klassieker: "Als alles perfect loopt, kan ik zo'n koers winnen"

Januari nadert en dat wil zeggen dat het profpeloton zich al stevig aan het voorbereiden is op het nieuwe seizoen. Sep Vanmarcke hoopt om in 2020 met een grote klassieke zege aan de haal te gaan.

Vorig seizoen pakte Vanmarcke de overwinning in de GP Plouay en eindigde hij als vierde in Parijs-Roubaix. "Die ereplaatsen steken er inderdaad bovenuit, maar door mijn val in de E3 Harelbeke was mijn voorjaar grotendeels om zeep. Vijf maanden voorbereiding gingen zomaar de vuilnisbak in", vertelde de kopman van EF-Education First bij Het Nieuwsblad.

In 2020 zal zijn programma sterk lijken op dat van vorig seizoen: "Ik begin in de Tour de la Provence en dan volgt de Omloop Het Nieuwsblad als eerste grote test. Ik ga er alles aan doen om een grote klassieker op mijn palmares bij te schrijven. Als alles eens perfect loopt, kan ik zo’n koersen nog winnen, daar ben ik van overtuigd."