Wout Van Aert na knappe vijfde plaats bij comeback: "Hier heb ik heel hard van genoten"

Wat een prestatie van Wout Van Aert vanmiddag in Loenhout. Als eerste het veld in en mee met een achtervolgend groepje: zeer knap. Dat de Lillenaar dit een uur lang kon volhouden en uiteindelijk als vijfde finishte, is ongezien. Van Aert was na afloop begrijpelijkerwijs heel tevreden.

"Ik heb heel veel deugd gehad van deze wedstrijd. Ik heb er enorm hard van genoten", glunderde Van Aert na afloop voor de micro van Sporza.

De Lillenaar liet direct zijn snelheid zien door als eerste het veld in te duiken. "Ik wist dat het op dit parcours moeilijk was om voorbij te steken. Een goede start was dus handig, en ik zag een gaatje om in te duiken."

"Ik heb relatief weinig last gehad, enkel in het tweede deel van de wedstrijd voelde ik het een beetje in mijn rechterheup. Hopelijk heb ik niet te veel reactie de volgende dagen."

Hoe dan ook: een vijfde plaats is een waanzinnig resultaat na een maandenlange inactiviteit. "Die vijfde plaats is onverhoopt en onverwacht. Het is mooi dat ik onmiddellijk terug een finale kan rijden. Al moet ik ook Tim (Merlier) bedanken: hij nam me in het slot op sleeptouw", besluit Van Aert.