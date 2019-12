Landa bij ploeg van Dylan Teuns eindelijk enige kopman: "Vertrouw meer op Bilbao dan op Poels"

De spotlights delen zoals hij bij Movistar moest doen, is er voor Mikel Landa nu niet meer bij. Hij maakt immers de overstap naar Bahrein-McLaren, waar ook Dylan Teuns actief is. De ploeg heeft al laten weten dat Landa de absolute kopman zal zijn in de Tour.

Is Bahrein ook sterk genoeg om te wedijveren met teams als Ineos en Jumbo-Visma? "Ik maak me niet ongerust", stelt Landa in een gesprek met El Mundo. "Ik zie een ploeg die klaar staat om mij te helpen. Dat stelt mij gerust." MOEILIJK KOPMANSCHAP TE DELEN MET VALVERDE EN QUINTANA Bij Movistar werden er soms bizarre tactieken gehanteerd. "Ik had de best mogelijke ploegmaats. Ondanks dat ze niet enkel voor mij, maar ook voor Valverde en Quintana reden. En met drie kopmannen tegelijkertijd is het toch wat gecompliceerd." CLOSE MET BILBAO In de Tour van 2020 zal Landa de uitgesproken kopman zijn. Poels krijgt een vrije rol en zal hem wellicht samen met Bilbao het meeste bijstaan. "Aangezien we close zijn, vertrouw ik meer op Bilbao dan op Poels. Maar de Nederlander heeft ook heldere ideeën." Overigens laat Landa er geen twijfel over bestaan: hij gaat naar de Tour voor de eindzege. "Ik ben ervan overtuigd dat ik de Tour kan winnen. De laatste jaren zat ik al dicht bij de besten. Uitgezonderd Froome, Thomas en Bernal, heeft de rest van de klassementsmannen nog niet gewonnen. Ik plaats me zeker op hetzelfde niveau."