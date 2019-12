Dlamini reageert na aanval parkwachters: "Wat een bedroevende ervaring"

De beelden gingen in no time viraal. Enkele parkwachters takelden profrenner Nicholas Dlamini hardhandig toe omdat hij geen geldig toegangsbewijs had voor het Nationaal Park Tafelberg. Het verdict is hard: een gebroken arm. De Zuid-Afrikaan is intussen geopereerd en reageert voor het eerst.

Het waren afgrijnselijke beelden. Enkele parkwachters die de arm van de renner hard tegen zijn rug klemmen en tegen de auto duwen, alsof hij een zware crimineel is. De reden? De ploegmaat van Campenaerts had geen geldig toegangsbewijs bij zich... Dlamini reageerde via Facebook voor het eerst zelf op dit betreurenswaardig incident. "Ik ben intussen geopereerd aan mijn onderarm, en de operatie is goed verlopen. De chirurg kon me nog wel niet zeggen wanneer ik terug op mijn fiets zal zitten." "Ik wil iedereen bedanken voor de vele berichtjes van medeleven. Ik ben verrast dat zoveel mensen mij steunen. Nu moet ik vooral goed rusten. Als ik fit genoeg ben, stap ik naar de politie voor een getuigenis." "Het was een bedroevende ervaring. Ik moet nog altijd bekomen van wat er daar gebeurd is."