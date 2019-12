Mathieu van der Poel kan blinde vlek op zijn palmares wegwerken

Crossen moet echt wel het plezantste zijn wat er is voor Mathieu van der Poel, want hij slaat dezer dagen geen enkele wedstrijd over. Veel tijd om zijn jubileum in Diegem te vieren, is er dus niet. Van der Poel gaat voor zijn eerste triomf in Bredene.

De Ethias Cross in Bredene, oftewel de Ereprijs Paul Herygers, is een wedstrijd die nog niet op het palmares van Van der Poel staat. Zo'n veldritten zijn er niet te veel meer en dus wil Van der Poel graag een poging doen om de overwinning maandagnamiddag binnen te halen. VAN AERT NAAR BEGRAFENIS GROOTMOEDER Wout van Aert trekt dan weer niet naar Bredene. Dat was hij aanvankelijk wel van plan. Door een sterfongeval in de familie heeft hij zijn plannen - volkomen begrijpelijk - gewijzigd. Van Aert woont maandag de begrafenis van zijn grootmoeder bij. Wellicht zijn Tim Merlier, Tom Pidcock en Gianni Vermeersch de renners die Van der Poel het meest zullen belagen. Al staat er met Zdenek Stybar nog wel een andere publiekstrekker op het deelnemersveld. Bij de vrouwen krijgt Sanne Cant de kans om haar tweede zege van het seizoen te behalen. De concurrentie komt wellicht van de opkomende talenten Evie Richards en Kata Blanka Vas.