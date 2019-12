Maximilian Schachmann maakt zich na sterk 2019 op voor drie zware en grote doelen

Ze zijn met weinigen: de renners die Deceuninck-Quick.Step verlaten en het dan elders waarmaken. Eén van hen is Maximilian Schachmann. De Duitser won zo drie etappes in de Ronde van het Baskenland en was één van de hoofdrolspelers in de Ardense klassiekers. Volgt meer succes in 2020?

In een gesprek met Radsport-News heeft de renner van Bora-Hansgrohe inkijk gegeven in zijn plannen voor het volgende wielerjaar. Met zijn kwaliteiten kan hij ook in grote ronden wel iets voor mekaar krijgen. Hij gaat er twee rijden in 2020: de Giro en de Vuelta. In de Tour zal Schachmann dus niet te zien zijn. Naast de Giro en de Vuelta wil hij immers nog scoren in een ander groots evenement: de Olympische Spelen in Tokio. Uiteraard zullen we hem in wedstrijden als de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik ook weer mogen verwachten.