Oud-wielrenner Crepaldi overleden op 47-jarige leeftijd

Een hartinfarct is de 47-jarige oud-wielrenner Mirco Crepaldi fataal geworden. De Italiaan reed bij Polti nog samen in de ploeg met onze landgenoot Axel Merckx.

De 47-jarige werd door zijn moeder levenloos aangetroffen in zijn huis. Een hartinfarct zou hem fataal zijn geworden.

Crepaldi was slechts korte periode prof, namelijk van 1995 tot 2000, bij Polti. Daar was hij ploegmaat van onze landgenoot Axel Merckx. De Italiaan won geen enkele profkoers.

Crepaldi is zeker niet onbesproken: zo kwam hij de voorbije jaren meermaals in opspraak in drugszaken. Vorig jaar werd hij aangehouden voor betrokkenheid in cocaïnehandel.

L'ancien coureur Mirco Crepaldi a été retrouvé sans vie au domicile familiale à l'age de 47 ans. Les causes du décès sont encore inconnues. Il a participé à un Giro d’Italia (1997, 79e), quatre Tour de France (de 1997 à 2000) et deux Vuelta (en 1995 et 1998). pic.twitter.com/Mjr1IjOras — WSFR Cyclisme (@WSFR_Cyclisme) 29 december 2019