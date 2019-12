Sven Nys geeft meer uitleg over Toon Aerts: "Dan maakt hij wellicht zijn comeback"

Het zal normaal niet lang meer duren voor we Toon Aerts opnieuw in het veld zullen zien. Volgens Sven Nys, manager van Telenet-Baloise, zou Aerts misschien kunnen deelnemen aan de DVV-cross van Brussel op vijf januari.

Toon Aerts had een zware blessure opgelopen. Hij heeft gebroken ribben, maar hij probeert wel zijn conditie op peil te houden. Volgens Sven Nys is het niet duidelijk wanneer Aerts zijn comeback zou maken, maar ze hebben wel een streefdoel.

"We denken dat hij zijn comeback kan maken in de DVV-cross van Brussel op 5 januari. Aerts rijdt al terug op de weg, maar voorlopig mag hij niet te veel schokken opvangen. Het duurt lang voor een breuk om te genezen, maar veel tijd hebben we niet. Het BK komt er snel aan", aldus Sven Nys bij Het Nieuwsblad.