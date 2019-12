Wissel van de macht in Superprestige: ook spanning in klassement tussen de in conflict betrokken renners

De uitslag van de Superprestigecross in Diegem blijft niet zonder gevolgen. Na afloop van die wedstrijd ging het vooral over het akkefietje tussen Laurens Sweeck en Eli Iserbyt. Dat zijn net ook de renners die nu bovenaan het klassement te vinden zijn.

Iserbyt was er niet bepaald over te spreken dat Sweeck het gat op hem dichtreed, vlak voor Van der Poel de versnelling plaatste die hem de overwinning zou opleveren. Pauwels Sauzen-Bingoal liet achteraf wel weten dat het incident afgesloten is. In elk geval waren zowel voor Iserbyt als Sweeck de belangen groot.

Beiden maken immers nog kans op de eindzege in de Superprestige. Toon Aerts was leider voor aanvang van de manche in Diegem, maar die moet met zijn twee gebroken en twee gebarsten ribben goed analyseren op welke parcoursen hij al dan niet van start kan zijn. In Diegem ontbrak hij alvast.

AERTS VAN PLEK 1 NAAR 6

Dat was vooral een kans voor Sweeck om de leiding over te nemen en dat deed hij dan ook, al had hij zeker gehoopt om beter te doen dan de zesde plaats die hij in Diegem behaalde. Sweeck leidt nu met 69 punten. Iserbyt telt na zijn tweede plek van zondagavond... 68 punten. Dat belooft nog spannend te worden tussen die twee. Van der Haar is derde met 64 punten. Aerts heeft er nog steeds 60 en zakt naar de zesde plaats.