Nibali blijft gaan voor het allerhoogste: "Als ik te oud ben, wat moet die arme Valverde dan zeggen?"

Het truitje van Bahrein-Merida ruilt hij in voor dat van Trek-Segafredo, maar aan de doelstellingen van Vincenzo Nibali verandert er weinig. Ook in 2020 gaat de 'Haai van Messina' voor de eindzege in de grote ronde. Dat moet dan de Giro worden.

Nibali wil zijn kans gaan in de Giro, op de Spelen en op het WK. Daarom blijft hij weg van de Tour. Het parcours van de Giro heeft hij alvast reeds bekeken. "Er zijn meer tijdritten, maar het parcours is ook zwaarder. Er zijn beklimmingen en sleuteletappes verspreid over de drie weken", onderstreept hij in een gesprek met Cyclingnews.

VERSCHIL MET BAHREIN-MERIDA

De tijdritkilometers schrikken hem dus niet af, mede door de aanpakk van zijn nieuwe ploeg. "We hebben al gewerkt aan mijn positie op de piste en ik krijg een tijdritfiets mee naar huis om op te trainen. Ongelooflijk dat dit bij Bahrein-Merida niet het geval was."

Ondertussen is Nibali wel al 35. Er zijn niet heel veel renners die op zijn leeftijd nog een gooi kunnen doen naar de zege in grote wedstrijden. "Dat mensen me oud noemen, stoort me niet. Dat zeggen ze al drie jaar. Als ik te oud ben, wat moet die arme Valverde dan zeggen, die bijna 40 is?"