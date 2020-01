Deze renners rijden vanaf 1 januari voor hun nieuwe werkgever of in een nieuw shirt

De start van het nieuwe jaar betekent dat sommige wielrenners hun contract bij een nieuwe werkgever zien ingaan.

Voor Mathieu van der Poel geen nieuwe werkgever, maar wel een nieuwe naam. Corendon-Circus is per 1 januari Alpecin-Fenix geworden. Zoals op de foto bovenaan zal de Nederlander in zijn regenboogtrui blijven koersen, alleen met een andere sponsor.

Er zijn ook nieuwe spelers op het veld: Tormans Cyclo Cross Team en Hollebeekhoeve. Eerstgenoemde is het equivalent van Wanty-Gobert op de weg. Dat team verwelkomt met Corné Van Kessel en Quinten Hermans twee renners van Telenet Baloise Lions. Hollebeekhoeve wordt vertegenwoordigd door slechts één renner. Jens Adams maakt de overstap van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Tom Meeusen zal de komende twee jaar in een plunje van Hens-Maes Containers rijden.