Mathieu van der Poel blijft winnen, maar met minder overschot: "Die extra punch ebt wat weg"

Slechts een cyclocross waarin Mathieu van der Poel in 2019 aan de start verscheen zette hij niet op zijn palmares. Al de rest won hij, meestal met sprekend gemak. Althans, zo voelen wij het aan, maar de Nederlander moet soms erg diep gaan voor een zege.

Het oogt allemaal zo gemakkelijk en soms is dat ook zo voor Mathieu van de Poel. "Ik probeer het zoveel mogelijk in spaarmodus te doen", liet de Nederlander optekenen bij Het Laatste Nieuws. "De vorige jaren controleerde ik met een beetje meer overschot. Nu verloopt dat minder bewust. Ik zit zelf op mijn tandvlees als ik een voorsprong moet verdedigen. Het is niet zo dat ik snel tien seconden verder weg fiets van de rest."

Van der Poel rijdt zijn dichtste achtervolger meestal niet op een minuut (of twee). Daar heeft hij ook een verklaring voor. "Vorig jaar trainde ik heel veel op interval. Dit seizoen nog zo goed als niet", zei hij. En daar hebben zijn ambities op de weg veel mee te maken. "Ik kan dat hoge tempo een uur lang perfect aanhouden, maar die extra punch ebt wat weg. Ik word dus blijkbaar meer en meer wegrenner."