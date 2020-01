Ploeg van Van der Poel krijgt wildcard voor wedstrijd uit het Vlaamse openingsweekend

Het openingsweekend van het Vlaamse wielerseizoen is voor veel renners steeds een belangrijke eerste grote afspraak. Niet onlogisch dat het team van Mathieu van der Poel de toestemming krijgt om dan mee aan de start te staan, aangezien hij in 2019 zo zijn stempel op het voorjaar kon drukken.

Van der Poel won vorig jaar Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl. Doordat hij niet in een WorldTour-ploeg rijdt, is het toch telkens koffiedik kijken of de organisatoren een ticket voor hem veil hebben. In Kuurne-Brussel-Kuurne is dat alleszins wel het geval. De laatste wildcard gaat naar Alpecin-Fenix.

Uitgezonderd Jumbo-Visma staan alle WorldTour-ploegen ook aan de start. De andere wildcards waren reeds uitgedeeld en gingen naar Sport Vlaanderen-Baloise, Circus-Wanty Gobert, Total Direct Energie, Bingoal-Wallonie Bruxelles, B&B Hotels-Vital Concept en Uno-X.