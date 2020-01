Remco Evenepoel moest ook heel wat kritiek slikken: "Er werd gezegd dat ik doping nam en met een 'moteurke' reed"

Remco Evenepoel kende een uitstekend debuutjaar. Hij was de beste in de Baloise Belgium Tour en won in augustus de Clasica San Sebastian. Die prestaties leverden ook heel wat ongepaste commentaren op.

De vicewereldkampioen tijdrijden gaf er bij Humo extra uitleg over: "Na het WK had ik een foto gepost op Instagram en iemand reageerde in de zin van: die is gedopeerd. Botweg, gewoon in de comments. Dan denk ik: hoe durf je zoiets te zeggen? Je kent me niet eens", vertelde de renner van Deceuninck-Quick Step.

De sport is de laatste jaren ook een stuk cleaner geworden: "Dat er vroeger doping gebruikt werd, kan ik weinig aan doen. Het beste voorbeeld dat de sport nu clean is, zijn de prestaties van hele jonge renners. Tien jaar geleden was het niet mogelijk dat een neoprof de bloemen pakte in een grote klassieker, of dat een gast van 22 de Tour de France won."

Kritiek bij junioren

Ook bij de junioren moest Remco Evenepoel de roddels doorstaan: "Er werd toen gezegd dat ik met een 'moteurke' reed en dat die prestaties niet mogelijk waren zonder doping of bepaalde supplementen. Ik weet dat ik alles puur natuur doe, dus laat ze maar praten, want ik weet wat ik voor mijn sport doe."