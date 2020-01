Tim Merlier en Cameron Vandenbroucke zijn samen: "Mais maintenant, ça va... mieux"

Tim Merlier en Cameron Vandenbroucke vormen sinds kort een koppel. In een gesprek met Het Laatste Nieuws vertelden ze over hun relatie.

“We hebben elkaar leren kennen op de Kermiscross in Ardooie”, vertelde Merlier. “Half oktober sprak ik Cameron voor het eerst aan. We hadden al wel wat oppervlakkig contact, maar daar is het toch een beetje veranderd.”

“Achteraf gezien was die ontmoeting wel heel speciaal. Het heeft alles in gang gezet. Ik zag haar uiteraard wel zitten, maar daarom is het nog niet in orde, hé. Onze vriendschap is uitgemond in liefde.”

Merlier is Nederlandstalig, Vandenbroucke Franstalig. De taalbarrière blijkt langzaam maar zeker te verdwijnen. “Mijn Frans was in het begin echt een catastrofe”, aldus Merlier. “Mais maintenant, ça va… mieux.”

“Ik spreek wel een vleugje Nederlands, maar perfect tweetalig ben ik ook niet.”, vulde Vandenbrouke aan. “We combineren beide talen. Tim leert heel snel bij. Door een taal te horen spreken en ze zelf te kunnen gebruiken, maak je je ze vlotter eigen dan op de schoolbanken.”