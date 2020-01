Alvarado erg tevreden met aanpak in Gullegem: "Het was niet nodig dat ik er nog eens de volle laag op ging geven"

Zoals Ceylin Alvarado aan het rondrijden is in het veld, is ze toch ook een mooi uithangbord aan het worden voor Alpecin-Fenix. In Gullegem deed ze het op een ietwat berekende manier, maar dat was wel opnieuw genoeg voor de overwinning.

Zo werd het wel een gevecht met Yara Kastelijn tot helemaal op het einde. "Yara was heel sterk", stelde de winnares in Gullegem vast bij PlaySports. "Ik moet wel zeggen dat ik wat ophoudend gereden heb. Ik deelde een paar prikkels uit, maar Yara kwam steeds terug. Ik wist dat het een sprint zou worden en daar vertrouwde ik wel op." Meer dan terecht, zo bleek. Dat ze in de beginfase niet al te veel initiatief moest nemen, vond Alvarado dus wel prima. "Yara legde de eerste ronden een heel hoog tempo op. Het was niet nodig dat ik er nog eens de volle laag op ging geven. Ik vond het wel goed zo." KWETSUUR AAN DE HAND VALT MEE Toen ze allebei tegen de grond gingen, was het wel even uitkijken voor enige blessures. "Ik ben met mijn volle gewicht op mijn linkerhand gevallen. Dat deed eerst pijn. Daarna ging het wel weg, het ging dus wel." Alvarado kan dus proberen om haar reeds geweldige seizoen nog wat beter te maken. "Het wordt alleen maar mooier", stelt ze vast.