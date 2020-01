Michael Vanthourenhout verklaart wedstrijdverloop in Gullegem: "Ook voor Mathieu moeilijk om alleen te fietsen"

Voor Michael Vanthourenhout was het een wedstrijd met twee verschillende delen in Gullegem: in het eerste halfuur was het aanklampen en nadien kwam de betere Vanthourenhout wel bovendrijven. Dat Van der Poel het in het begin even aankeek, daar had hij ook een verklaring voor.

"Er stond veel wind. Het was ook voor Mathieu moeilijk om alleen te fietsen. Ik denk dat hij daarom even gewacht heeft. Het was een moeilijk parcours om iemand los te rijden", analyseerde Vanthourenhout bij PlaySports. "Op het enige stuk waar het kon, heeft hij doorgetrokken. Ik zat iets te ver om de aansluiting te maken, maar het zou toch moeilijk geweest zijn." Nadien moest er wel een klik gemaakt worden in het hoofd. "Nadat Mathieu wegreed, was het proberen om zo dicht mogelijk te blijven. Ik heb een paar keer geprobeerd, maar Corné van Kessel kwam altijd terug. Het was dan gokken voor die tweede plaats. In de voorlaatste bocht heb ik vol aangezet." Hopelijk gaat de Belgische trui naar de verdiende winnaar Vanthourenhout haalde die felbegeerde plaats wel binnen en kende zo toch wel een opsteker in aanloop naar het BK. "Ik denk dat enkel Eli Iserbyt er misschien bovenuit steekt. Hopelijk kunnen we een mooie strijd leveren en gaat de Belgische trui naar de verdiende winnaar."