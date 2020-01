Ook bij meisjes junioren al Nederland boven: Fem van Empel slaat dubbelslag

Brussel is één van de crossen waar er ook een wedstrijd voor meisjes junioren werd ingelast, de zogenaamde Helen100-races. Fem van Empel won de race en het eindklassement. Ook de anderen op het podium waren Nederlandse dames.

De strijd om de zege was een Nederlands onderonsje. Fem van Empel uit Sint-Michielsgestel dook met een mooie voorsprong van een twintigtal seconden op haar eerste achtervolgster de slotronde in. Dat was Leonie Bentveld. Isa Nomden bezette de derde plaats, al was er wel nog spanning om die positie.

De volgorde van de eerste drie jonge dames in de koers wijzigde niet meer. Van Empel kon dus met recht en rede haar handen in de lucht steken: zij won de vierde Helen100-race en ook het eindklassement voor meisjes junioren.