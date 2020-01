Quinten Hermans start door ziekte niet in de Universiteitscross in Brussel

In de Universiteitscross in Brussel zal Quinten Hermans in elk geval niet te zien zijn. Hij is wat ziekjes en past met het oog op de kampioenschappen. Het is geen ramp voor het klassement want Hermans staat niet in de top 10.

