Bakelants verheugd over outfit Circus-Wanty Gobert: "De nieuwe trui is heel geslaagd"

Circus- Wanty Gobert heeft te horen gekregen dat het niet naar de Tour mag, maar de ploeg heeft besloten er toch een positieve dag van te maken. Onder andere met de voorstelling van de nieuwe outfit voor 2020. Recente aanwinst Jan Bakelants mag die voorstellen. Crediet foto: Circus - Wanty Gobert.

Er zijn enkele nieuwe sponsors bijgekomen, maar de outfit van de ploeg is nog altijd zeer herkenbaar met het onderste deel van het shirt en de broek in het donkerblauw en het bovenste deel van de trui in het wit. Met ook nog de gekende fluo gele accenten.

De titelsponsor Circus prijkt bovenaan op het witte gedeelte. Ook Wanty Gobert is zoals voorgaande jaren op de trui te zien en er is ook een vermelding voor Tormans, dat vooral naam zal maken als sponsor van het project in het veldrijden.

HERKENBAARHEID TROEF

In elk geval is Jan Bakelants blij met de trui die hij vanaf nu mag aantrekken. "De nieuwe trui is heel geslaagd en nog steeds goed herkenbaar dankzij intussen goed ingeburgerde fluo gele toets. De ontwerpers zijn er in geslaagd om onze vele partners elk een mooie plaats te geven in deze combinatie van blauw, fluo geel en wit die intussen het belangrijke huismerk van het team geworden is."