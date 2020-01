Niels Albert ziet niet één absolute kopman bij Pauwels Sauzen-Bingoal en doet zijn scenario voor BK uit de doeken

Niels Albert is één van diegenen die het best geplaatst is om een voorspelling te doen over het BK in Antwerpen. Tenslotte werd hij daar zelf Belgisch kampioen in 2011. Op het strand van Sint-Anneke belooft het wel iets speciaal te worden.

Albert haalt zelf in HLN de verhoudingen bij Pauwels Sauzen-Bingoal aan. Iserbyt is zogezegd kopman, maar in die theorie gaat Albert niet zomaar in mee. "Hoe veronderstellen we dan dat Sweeck zal reageren? 'Hier, Eli. Win jij maar'? Dat geloof ik nooit. Dus plaats ik Laurens in de interne hiërarchie minstens op gelijke hoogte van Eli. Met Vanthourenhout daar net onder".

KAN ISERBYT OM MET DE STRESS?

Hoe zou de cross juist kunnen verlopen? Albert waagt een gokje. "De start wordt cruciaal. Laat dat niet bepaald Sweecks grootste troef zijn. Zelf ga ik ervan uit dat in de beginfase met open vizier zal worden gestreden. In dat onderlinge duel zet ik in op Sweeck. Zo'n BK gaat ook gepaard met stress. Precies daaraan zag ik Iserbyt in het verleden al een paar keer ten onder gaan."

Daarnaast ligt er mogelijk een belangrijke rol weg voor Merlier. "Ik voorspel het zo: Sweeck rijdt weg, Iserbyt krijgt in de achtervolging Merlier op het wiel en beseft 'als ik met Tim naar de finish ga, ben ik geklopt in de sprint'. Koers gereden, winnaar gekend." En Van Aert? "Hij kan een heel belangrijke rol spelen. Je weet het natuurlijk nooit, maar meedoen voor de zege wordt lastig, vrees ik."