Ontdekking van Deceuninck-Quick.Step in Brussel geopereerd aan zijn hart: "Het gaat goed met mij"

Even schrikken is het toch bij Deceuninck-Quick.Step: één van zijn renners heeft een operatie aan het hart moeten ondergaan, Jannik Steimle namelijk. De 23-jarige Duitser begint in 2020 aan zijn eerste volledig seizoen als prof. Hij laat wel weten dat hij het goed stelt.