Uniek parcours in Brussel blijft bij: "Vergelijkbaar met Hasselt, al was dat veel minder technisch"

De Brussels Universities Cyclocross was de laatste klassementscross voor de nationale kampioenschappen. De veldrijders-en rijdsters vonden aan de campus van de VUB ook dit jaar een niet alledaags parcours. Dat was achteraf één van de gespreksonderwerpen.

Schuine stroken, pittige afdalingen, op en af de fiets: uitdagingen genoeg in Brussel. Soms moeilijker om traag te rijden dan snel. Van der Poel vond het iets heel bizar, maar wel plezant om te doen. Ook Sanne Cant getuigde: "Het is een heel speciale omloop, anders kan ik het niet omschrijven."

APART IN ZIJN SOORT

Parcoursbouwer Erwin Vervecken geeft zijn kijk op de omloop in de hoofdstad. "Er zijn veel schuine kanten. Het is vooral technisch, het is keren en draaien. Het is een parcours waarop je erg geconcentreerd moet zijn. Het is apart in zijn soort."

Volgens Vervecken vertoont de cross in Hasselt wel enige gelijkenissen. Die staat overigens niet meer op de internationale kalender, want Beringen is in de plaats gekomen. "Het is enigszins vergelijkbaar met Hasselt, al was dat veel minder technisch. Daar kon je echt nog veel meer volop rijden."

GEEN TALLOZE OPTIES

In elk geval lijkt het parcours in Brussel wel vast te liggen. Het is niet zo dat er volgende jaren veel wijzigingen verwacht moeten worden. "Er waren hier geen zeventien opties om een mooi parcours ineen te knutselen."