Mark Cavendish kent eerste wedstrijden voor Bahrain en zal rijden in Vlaamse klassiekers en Milaan-San Remo

De Brit Mark Cavendish staat misschien wel voor het seizoen van de laatste kans. Hij tekende een overeenkomst bij Bahrain-McLaren en wil nog eens zijn oude niveau terugvinden.

Net zoals nieuwe ploegmaats Wout Poels en Mikel Landa heeft nu ook Mark Cavendish (een deel van) zijn programma op papier staan. De voormalige wereldkampioen zal op vier februari zijn seizoen starten in de gloednieuwe Ronde van Saoedi-Arabië. Cav blijft in het Midden-Oosten want nadien zal hij ook nog te zien zijn in de Ronde van Oman en de UAE Tour.

Nadien trekt Mark Cavendish naar Tirreno-Adriatico om uiteraard Milaan-San Remo voor te bereiden. De Brit won La Primavera eerder in 2009 door op een fenomenale manier Heinrich Haussler nog te remonteren in de laatste meters. Volgens de ploegleiding is er ook een kans dat hij in enkele Vlaamse klassiekers te zien zal zijn.