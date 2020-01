Lampaert denkt niet dat vertrek van Gilbert voor hem veel verandert en ziet Alaphilippe meespelen in de Ronde

Yves Lampaert behoort dit jaar opnieuw tot het kransje kopmannen waar Deceuninck-Quick.Step over beschikt. Al is het nog niet gezegd dat je dan ook zelf kan winnen. Door het vertrek van Gilbert schuift Lampaert mogelijk nog een stekje op in de rangorde, al ziet hij dat zelf zo niet.

Sowieso moet er ook nog altijd gewerkt worden voor de ploegmaats. "Het hoort er bij in een team als Deceuninck-Quick.Step dat je je af en toe moet opofferen", stelt Lampaert op de persconferentie in Calpe. "Dat zal in 2020 niet anders zijn. Ik hoop dat de puzzelstukken eens in mekaar vallen. Gebeurt dat niet, dan hoop ik op een overwinning voor de ploeg."

Toch moet ook de persoonlijke ambitie er zijn om een grote overwinning te behalen. "Natuurlijk win je als renner graag zelf, maar ik weet dat de kansen zullen komen." Is Lampaert in de pikorde niet opgeschoven nu Gilbert weg is? "Ik denk niet dat Phil z'n vertrek invloed heeft op mij. Ik stond al op dezelfde hoogte als de andere jongens."

De veelwinnaar in het team is natuurlijk Julian Alaphilippe en die gaat zich ook aan Vlaanderens Mooiste wagen. "Alaphilippe zal meteen meespelen voor de zege in de Ronde van Vlaanderen. Renners als Valverde en Van der Poel zitten ook meteen vooraan, Julian is zeker evengoed. Hij is zo'n talent, die kan onmiddellijk meedoen, ook al heeft hij geen ervaring in het Vlaamse werk."