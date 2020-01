Iserbyt persoonlijk licht ontgoocheld en blij voor de ploeg: "Uiteindelijk weten we binnenskamers dat we gelijk hadden"

Gezien de vorm die hij de voorbije weken etaleerde, mocht Eli Iserbyt zeker als topfavoriet naar het BK toeleven. Het was zijn ploegmaat Laurens Sweeck die naar de Belgische titel snelde. Hoewel hij wel graag had gewonnen, zag Iserbyt er vooral het gelijk van zijn ploeg in.

"Op persoonlijk vlak ben ik een beetje ontgoocheld, dat is wel logisch. Ik heb mijn kans gehad in de tweede ronde. Toen voelde ik niet die superflits", bekende Iserbyt eerlijk. "Laurens was absoluut outstanding. Dan is het ook niet aan mij om erachter te gaan om mijn eigen kans te gaan. Michael Vanthourenhout heeft zich opgeofferd, dat vind ik wel chapeau."

RUIMER DENKEN

Iserbyt kon er zelf ook nog een stukje van gebruik maken. "Ik kan nog tweede worden omdat ik in de achtervolging niets heb moeten doen. Het is nodig om iets te kunnen doen voor iemand anders, dat wordt wel beloond. In het begin werd ik door Aerts in het defensief gedwongen en dan was het beter om ruimer te denken dan enkel aan mezelf. Het enige jammere is dat we niet alle drie op het podium stonden."

AFZONDERING RUSTGEVEND

Was de druk vooraf niet groot bij Pauwels Sauzen-Bingoal met drie kandidaten voor het podium? "Als je ons gisteren aan tafel zag zitten, was er van druk niet veel sprake. Ik denk dat we allemaal goed overeen komen. Het gaf ons wel rust, het was goed dat we op afzondering zaten."

Enige twijfel over de cohesie binnen het team bleken dus onterecht. "Uiteindelijk weten we binnenskamers wel dat we gelijk hadden, nu hebben we dat eens getoond."