Regen doet intrede in Antwerpen: Julie De Wilde wint bij junioren dames, kampioene bij nieuwelingen grote revelatie

Na afloop van de cross van de tweedejaarsnieuwelingen is het beginnen regenen in Antwerpen. Dat had meteen zijn effect op de wedstrijden bij de dames jeugd. Julie De Wilde ging er het best mee om bij de junioren. Zeker ook indrukwekkend was de titel van Van Sinaey bij de nieuwelingen.

Junioren en nieuwelingen reden zo goed als samen, met de nieuwelingen die wel vijftien seconden later vertrokken. Des te impressionanter was het dat Xhaydée Van Sinaey helemaal voorin de koers terug te vinden was. Zij maakte de sprong naar Sterre Vervloet, Julie De Wilde en Mirthe Van Den Brande. Door de regen was het niet simpel om overeind te blijven: er waren valpartijen, meisjes reden zich vast... Vervloet kende na haar sterke start een terugval. In het laatste deel van de wedstrijd vormden er zich twee duo's: Julie Brouwers maakte de oversteek naar de kop van de koers en zou met haar naamgenote Julie De Wilde om de zege fietsen. Van Den Brande en Van Sinaey waren de eerstvolgende rensters. NOG EEN OMMEKEER IN DE FINALE Door een goede passage op een schuin kantje sloeg Brouwers een gaatje van een zestal seconden. De Wilde reed echter beter door de zandstrook na het ponton en keerde het zo nog helemaal om: zij mocht dus aan de meet haar handen in de lucht steken om de titel te vieren. Het zilver ging naar Brouwers, het brons naar Van Den Brande. Voor Van Sinaey kwam de titel bij de nieuwelingen op geen enkel moment in het gedrang. Het is nu ook uitkijken wat de wisselende weersomstandigheden betekent voor de wedstrijden bij de heren beloften en heren elite.