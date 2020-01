Wout van Aert gaat nog rond de tafel zitten met de bondscoach: "WK is een speciale koers"

Ergens rond de top vijf, dat is waar Wout van Aert zich na zijn eerste drie crossen wist te eindigen. Dus ook op het BK. Het is nu de vraag of hij ook het WK veldrijden gaat afwerken. De renner van Jumbo-Visma zegt toch zeker niet bij voorbaat 'neen'.

Gezien wat hij heeft meegemaakt, was het al een overwinning op zich dat hij er in Antwerpen bij was. "Ik kom van heel ver, ik had niet gedacht dat ik zo ver al zou staan", vertelde Van Aert in de studio van Karl Vannieuwkerke. "De eerste crossen waren wel meegevallen."

SWEECK VERDIENDE KAMPIOEN

Wat hem verraste, was het puike ploegwerk bij Pauwels Sauzen-Bingoal. "Ik had niet verwacht dat ze zo voor mekaar gingen rijden. Dat deden ze wel mooi. Sweeck heeft een gaatje gekregen, maar heeft het dan wel verder uitgediept. Hij is de verdiende kampioen."

En nu het WK? Van Aert beweerde tot dusver er enkel aan mee te doen als hij kon meedoen voor de prijzen. Zijn lichaamstaal verraadde toch wel de zin om wel degelijk naar Zwitserland te trekken. "Ik zei altijd dat ik de eerste crossen moest afwachten en die zijn zeker meegevallen. We gaan rustig bekijken welk programma ik ga rijden in het voorjaar en dan zullen we zien."

VASTE WAARDE

Voor alle duidelijkheid: er is nog niets definitief beslist en er zal zeker nog overleg met de bondscoach moeten plaatsvinden. "Ik zal nog wel contact hebben met Sven Vanthourenhout en dan zullen we het er wel over hebben." Vanthourenhout heeft wel al laten verstaan dat Van Aert zeker meemag indien hij wil. "Het WK is een speciale koers. Het is mooi dat Sven mij als een vaste waarde in de selectie ziet."